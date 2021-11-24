以色列空袭叙利亚 4人死亡含两平民

（法新社贝鲁特24日电） 监督团体「叙利亚人权了望台组织」表示，以色列今天对叙利亚发动空袭，造成包含2名平民在内共4人死亡。这波空袭锁定的是效忠黎巴嫩「真主党」的战士驻守之处。

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总部设在英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）仰赖在地消息人士提供讯息。据其表示，以色列飞弹击中叙利亚荷姆斯省（Homs）西方3座村庄的邻近地区。

与伊朗结盟的黎巴嫩真主党（Hezbollah）在叙利亚境内部署战士。在叙国10年内战中，真主党与叙利亚总统阿塞德（Bashar Assad）的部队协同作战。

叙利亚国家通讯社「叙利亚新闻社」（SANA）则称，以色列在今天破晓时分空袭叙利亚中部，造成至少2名平民死亡和7人受伤，伤者多半是军人。

叙利亚新闻社引述的军官表示：「（以色列）这次攻击导致2名平民身亡，6名军人和1名平民受伤。」

叙利亚新闻社指出，这波空袭锁定的是叙国中部阵地，但未就遇袭地点提供更多细节。

叙利亚新闻社引述的同一名军官还说，叙利亚空军「击退这次侵略，并射落多数」飞弹。

以色列军方拒绝评论「外国媒体的报导」，他们也很少承认对叙利亚发动的个别空袭。不过，以色列倒是承认过锁定攻击与伊朗结盟民兵的基地，例如真主党。

叙利亚2011年爆发内战后，以色列累计已对叙利亚国土发动数百次空袭，锁定目标包括叙国政府阵地、伊朗支持的联合部队、真主党战士等。

以色列曾多次表示，不会让邻国叙利亚变成宿敌伊朗的「发射台」。

© 2021 AFP