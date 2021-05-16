以色列空袭哈玛斯加萨领袖住家

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（法新社加萨市16日电） 以色列军方今天宣布空袭击中巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊政治支翼的领袖辛瓦住家，但未透露辛瓦是否丧命。

以色列军方在声明中说：「（空袭）击中的目标，包括哈玛斯加萨政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar）的住所，以及他的兄弟、哈玛斯后勤与人力事务主管穆罕默德（Muhammad Sinwar）的住所。两处皆作为哈玛斯恐怖组织的军事设施。」

以军同时公布一段影片，画面中可见遭击中的目标严重受损，并冒出缕缕白烟。目击者向法新社证实，辛瓦的住宅遭空袭击中。

辛瓦是哈玛斯军事分部的前指挥官，曾在一座以色列监狱服刑20多年，2011年在换囚协议下获释。

辛瓦2017年首度当选哈玛斯加萨政治局主席，今年3月当选连任，继续在以色列包围的巴勒斯坦飞地加萨担任伊斯兰运动组织哈玛斯在当地的实际领袖。

哈玛斯的总领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）目前则驻在卡达。

以色列军方今天还透露，已对哈玛斯的隧道系统发动攻击。

根据以军说法，截至当地时间今天上午7时（格林威治时间今天4时），加萨的巴勒斯坦武装分子累计已朝以色列方向发射约2900枚火箭，其中450枚落在加萨境内，另约1150枚遭以国「铁穹」（Iron Dome）防空系统拦截。

© 2021 AFP