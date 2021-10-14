以色列空袭 人权组织：叙利亚中部4死7伤

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（法新社贝鲁特13日电） 总部位于英国的叙利亚人权了望台组织表示，以色列今天空袭叙利亚中部，造成1名叙利亚军人和3名亲伊朗战士丧生，另有7人受伤。

叙利亚新闻社（SANA）稍早引述军方消息人士报导，空袭地点在叙利亚荷姆斯省（Homs）城市巴迈拉（Palmyra）附近，造成1名军人丧生和另外3人伤。

消息人士说：「约在晚间11时34分，以军发动空中侵略行动…在巴迈拉地区锁定附近的一座通讯塔和数个据点。」

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，这场攻击锁定数个伊朗据点，包括巴迈拉以东T4空军基地附近的通讯塔，并说已知有1名叙利亚军人和3名亲伊朗战士丧生，但目前尚不知3人国籍。另有7人受伤，包括3名叙军。

叙利亚人权了望台组织通报，以色列上周对同个空军基地发动飞弹攻击，造成2名亲伊朗外籍战士丧生。叙利亚新闻社报导，当时的攻击行动造成6名军人受伤。

叙利亚自2011年爆发内战以来，以色列即例行性的对叙利亚发动空袭，大多针对叙利亚政府军，以及与他们联盟的伊朗及黎巴嫩真主党（Hezbollah）部队。

以色列军方鲜少承认个别空袭行动，但曾多次表示，不会让叙利亚成为宿敌伊朗的据点。

© 2021 AFP