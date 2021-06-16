以色列筹组新政府 拜登提名奈兹出任大使

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统拜登今天提名民主党高层奈兹（Thomas Nides）出任美国驻以色列大使，在以色列筹组新政府并亟欲重建关系的两天后填补这个遗缺。

奈兹曾任摩根士丹利（Morgan Stanley）副董事长，成年后都为民主党服务，在欧巴马担任总统时任职于美国国务院，捍卫向巴勒斯坦人提供资金的立场。

他的行事风格将与上一任美国驻以色列大使佛里曼（David Friedman）截然不同。佛里曼强烈主张对以色列采取鹰派路线，曾在前总统川普旗下公司担任破产律师，之后获钦点出任以色列大使。

奈兹在明尼苏达州杜鲁斯（Duluth）的犹太人家庭出生长大，父亲是犹太会堂主席。奈兹不是对中东等议题有意识形态的人物。

担任主管管理与资源的副国务卿时，奈兹抵抗国会共和党人力图阻止美国向联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）提供资金的行动。川普这个立场后来遭拜登推翻。

两天前，以色列在位最久的总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布下台，他在出言反对欧巴马的伊朗政策后，与民主党人的关系急转直下，反对巴勒斯坦人建国，与共和党人站在同一边。

以色列右派领导人班奈特（Naftali Bennett）宣誓成为总理后，美国总统拜登随即道贺。班奈特强烈捍卫在约旦河西岸建立犹太人屯垦区的立场，但与中间派与左派成立联合政府治理国家。

© 2021 AFP