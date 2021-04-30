以色列篝火节酿惨重踩踏 至少44死

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（法新社以色列莫兰30日电） 以色列北部的莫兰镇（Moren）镇是每年传统犹太教「篝火节」的举办地，今天在篝火节庆典上却发生严重踩踏意外，至少酿44死、超过150人受伤的事故。

这场篝火节庆典是去年新冠疫情爆发以来，以色列国内迄今举办规模最大的集会活动。所谓篝火节（Lag B'Omer）是一个犹太教假期，节日源自西元2世纪犹太教圣者拉比约海（Rabbi Shimon Bar Yochai）指示，在他死后每年应以欢庆他在世的方式来纪念。

去年篝火节因疫情而取消，使得今年的盛会更被赋予是以国庆祝国内重新开放、透过快速成功的大规模疫苗接种而大致走出疫情的胜利时刻。

警局长拉维（Shimon Lavi）告诉法新社：「今晚反成悲剧之夜。」他还说员警们已竭尽所能地救人，并将伤者送医。

但18岁的目击者什姆（Shmuel）却怪罪警方，把一处铁栏斜坡挡死无法通行，但后面却涌来更多人想走斜坡到会场，人潮拥挤终至酿成跌倒踩踏。

救护组织表示已至少44人死亡，当中恐不乏孩童，另有上百人受伤。初判是人群过于拥挤，跌倒后引发踩踏一发不可收拾。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom,MDA）指出，单是现场就至少38人死亡，「恐还有很多是在医院」；Ziv医院的消息来源透露，他们接获至少6位罹难者，伤亡数字恐会继续攀升。

以色列总理尼坦雅胡在推特发文，称这起事故为「重大灾难」，还表示：「我们所有人都为这起事故死伤者祈福。」

事件确切原因暂时不明，起初一些报导称是一处有10万人聚集的看台崩塌，但MDA救护组织表示，是现场过度拥挤发生推撞酿成悲剧。

现场的影像显示，救护人员设置临时急救站，包括直升机与大量救护车在现场救援；一些事发前的影像显示，数以万计群众在临时搭建的看台，随着音乐上下跳动、舞蹈。

当地媒体表示，这场篝火节庆典是2019冠状病毒疾病（COVID-19）1年多前爆发以来，以色列国内所举行的最大规模集会活动，虽然卫生官员呼吁群众尽量不要前往，但苦劝无效。

当局原本仅核准上限1万人参加，但主办单位表示，来自全国各地的群众包车650辆巴士到现场，参加活动者至少超过3万人。

警方也表示虽然现场部署逾5000警力，但根本没法落实社交距离等防疫与安全措施，事发后警方已下令活动终止。

© 2021 AFP