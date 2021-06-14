以色列群众期待改变 乐见尼坦雅胡12年执政终结

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（法新社特拉维夫13日电） 60岁的以色列居民奥西（Ossie）只是出门遛狗，就见证了历史，她在特拉维夫（Tel Aviv）街头与大批群众一起目睹新政府获准成立，长年领袖尼坦雅胡的时代宣告终结。

以色列国会（Knesset）针对新政府进行信任投票，奥西紧盯萤幕，看着国会议长公布投票结果，数十名酒吧常客手持彩虹旗，屏息以待。结果出炉：60票赞成、59票反对。

奥西坐下来说：「我说不出话了。美梦成真。希望（新政府）能持续至少一年。」

极右派国会议员班奈特（Naftali Bennett）联合各党派组成的联合新政府，在国会信任投票中胜出，终结了尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）长达12年的执政纪录，班奈特成为以色列第13任总理。

反对尼坦雅胡的抗议群众一年多来在特拉维夫的拉宾广场（Rabin Square）呼吁尼坦雅胡下台，如今音乐响彻这座广场，还有一门大炮朝着以色列旗海中的人群喷射泡沫。

虽然已经很晚了，49岁的居民尼沃（Chen Nevo）仍带着孩子来到拉宾广场，她说，在自由开放的特拉维夫，告别尼坦雅胡时代被视为历史性一刻，「我有点震惊，因为我们等这一刻等了那么久」。

班奈特属于信奉宗教民族主义的极右派，他的支持者包括移居至巴勒斯坦土地上的以色列屯垦者（settlers），此一行为在国际上仍有争议。

对尼沃来说，新政府或许有点「奇特」，但「我相信这群人」。她说：「我不知道新政府能不能持久，但这是个改变，而我们需要改变。」

© 2021 AFP