以色列船爆炸案 伊朗媒体：德黑兰和盟友所为

广告 继续浏览后续

（法新社德黑兰28日电） 伊朗极端保守派大报「环球报」今天报导，一艘以色列拥有的「间谍船」4天前发生的爆炸案，幕后主使者可能是伊朗和中东盟友组成的「反抗轴心」。

根据伦敦海事安全公司Dryad Global的说法，运车船「太阳神光芒号」（MV Helios Ray）25日准备从沙乌地阿拉伯港口达曼（Dammam）前往新加坡时，在阿曼（Oman）西北方海域发生爆炸。

「环球报」（Kayhan）今天头版引述不具名「军事专家」报导，遭到攻击的船只是「一艘属于以色列军方的军事船只」，且遇袭时「正在搜集关于波斯湾和阿曼海的资讯」。

报导还说：「这艘间谍船虽是秘密航行，但可能遭到反抗轴心的分支之一埋伏击中。」此外并未提供进一步资讯。

「反抗轴心」一词通常指伊朗和伊朗在中东的结盟势力。

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）昨天表示，根据以色列「初步评估」，太阳神光芒号爆炸案的幕后主使者是伊朗。他说，从爆炸地点「（与伊朗）靠近及局势来看」，他是这么认为。

太阳神光芒号船东、以色列商人温加（Rami Ungar）26日告诉以色列国营电视台，这艘船船身被炸出「2个直径约1.5公尺的洞」，目前仍不清楚是遭到飞弹或水雷攻击，但并未造成任何船员伤亡，引擎也未受损。

以色列长期指控死敌伊朗试图握有核子武器，但伊朗一直否认。伊朗则将国内最重要核子科学家法克里萨德（Mohsen Fakhrizadeh）去年11月27日在首都德黑兰郊区遭暗杀身亡事件，归咎于以色列。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP