以色列警方间谍软体丑闻扩大 被控骇入国内重要人士手机

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列国内间谍丑闻越演越烈，当地媒体披露以色列警方非法使用恶意软体「飞马」（Pegasus）骇入数十名重要人士的手机，总理班奈特闻讯誓言，政府将采取行动。

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以色列财经日报「经济学家报」（Calcalist）指控，Pegasus被用来对付前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的儿子、维权人士、资深政府官员、商界人士和其他重要人士。

经济学家报之前已披露这款引发争议的间谍软体，被警方拿来对付反尼坦雅胡抗议活动的领袖。

在媒体披露后，以色列总理班奈特（Naftali Bennett）誓言，他的政府「不会坐视不管」。

班奈特在声明稿中表示：「有关指控非常严重。」

他也强调Pegasus是对付恐怖主义和严重犯罪的重要工具，「不过，它们并不是被设计来锁定以色列公众或官员的钓鱼软体，这正是我们必须了解事情真相的原因」。

就在班奈特誓言采取行动的同时，以色列公共安全部长巴里夫（Omer Barlev）表示，他将要求司法部门授权成立一个政府调查委员会。

巴里夫表示，这个政府调查委员会一旦获准成立，将由一名退休法官主持，讯问政治、司法和安全系统内任何必要人员，以揭发「违反公民权利和隐私」情事。

Pegasus是以色列公司NSO开发的恶意软体，世界各国政府使用它来监视维权人士、政治人物、媒体记者，甚至国家元首的消息曝光后，成为国际丑闻焦点长达数月。

以色列允许这款恶意软体出口到人权纪录欠佳的国家而挨轰，但经济学家报的报导引爆了国内的愤怒。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）表示，以色列重要政府机构的声誉危在旦夕。

赫佐格回应经济学家报的报导强调：「我们不能失去我们的民主。我不能失去我们的警察。我们也当然不能失去民众对他们的信任。而这亟需深入和彻底的调查。」

© 2022 AFP