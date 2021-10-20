以色列证实 境内出现首起Delta亚变异株病例

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列卫生部表示，国内已证实出现一起先前若干欧洲国家通报的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株的亚变异株（subvariant）病例。

以色列卫生部昨天晚间透过声明表示：「在欧洲几个国家境内发现的AY 4.2.变异株，已经在以色列现踪。」

卫生部指出，带有这种病毒的是一名从欧洲入境的11岁男童，还说这起病例是在特拉维夫（Tel Aviv）班古里昂机场（Ben Gurion Airport）发现。

AY 4.2.变异株已数度在英国现踪。

伦敦大学学院（University College London）计算系统生物学教授巴卢（Francois Balloux）向法新社表示，这种亚变异株相当罕见，似乎不像其他变异株一样具有大幅增加传染的风险。

AY 4.2.变异株现踪之际，以色列病例下滑，正在考虑针对观光业松绑限制。

当局积极对以色列公民展开辉瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗追加剂接种行动，使染疫人数下滑。

以色列8月底、9月初时，单日新增病例曾超过1万1000起；当局今天通报过去24小时新增1487起COVID-19病例。

© 2021 AFP