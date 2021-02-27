以色列货船阿曼湾爆炸 无船员伤亡

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（法新社杜拜26日电） 海事安全组织与船东今天表示，一艘从沙乌地阿拉伯前往新加坡的以色列货船在阿曼湾（Gulf of Oman）发生爆炸事件。

海事安全公司Dryad Global表示，货船太阳神光芒号（MV Helios Ray）「在阿曼湾遭遇爆炸事件」。据了解，此船从沙乌地东部省（Eastern Province）港市达曼（Dammam）驶往新加坡，昨天在阿曼西北方海域发生爆炸。

Dryad Global还说，这艘货船是在英属曼岛（Isle of Man）注册的以色列公司HELIOS Ltd所有。

船东是以色列商人温加尔（Rami Ungar），他在声明中向以色列国营电视台Kan证实发生爆炸，并说此事造成一些地方受损。

根据Kan报导，他说这起事故炸出两个直径约1.5公尺的洞，但没有详述细节。他还说：「不过我们还不清楚是否是飞弹或附在船上的水雷造成。」

「我们不知道这起事故是否与伊朗和美国关系紧张有关，还是因为船东是以色列人。」

温加尔表示，没有船员伤亡，引擎也未受损。Kan报导说，船只将汽车从沙乌地的达曼运往新加坡途中发生爆炸。

Dryad Global说，这艘船似乎是要返回始航港。但根据Kan报导，温加尔说船是要往阿拉伯联合大公国，预定明天上午抵达接受检查。

船舶追踪服务网站Marine Traffic表示，这艘巴哈马籍的船只在24日离开沙乌地的达曼，预定下周抵达新加坡。

Dryad Global表示，伊朗可能是这起爆炸案幕后黑手，指出以色列和伊朗关系依旧紧张，「尤其鉴于有愈来愈多伊朗和（美国）拜登政府和解迹象」。

© 2021 AFP