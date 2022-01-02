以色列遭火箭攻击 对哈玛斯展开报复

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（法新社耶路撒冷1日电） 两枚从加萨走廊发射的火箭今天白天袭击以色列，以国军方晚上为报复武装组织哈玛斯，对其在加萨走廊南部的据点发动攻击。 以色列国防军（IDF）在给媒体的一个简短讯息中表示，他们「目前正在针对加萨走廊执行攻击行动」。加萨走廊是巴勒斯坦自治政府辖下的领土，目前被伊斯兰武装组织哈玛斯（Hamas）所控制。 巴勒斯坦消息人士则说：「以色列战机正在袭击加萨走廊南部、甘尤尼斯（Khan Yunis）西边的卡萨姆旅（Al Qassam Brigades）一处阵地」。卡萨姆旅是哈玛斯旗下的武装部队。 消息来源并说，以军也针对加萨走廊北部哈玛斯的一处侦察据点发动炮击。 今天早上自加萨走廊发射的两枚火箭，落入特拉维夫（Tel Aviv）沿岸的地中海里。 以色列军方在一份声明中表示，火箭来袭时，他们并未发布警报，铁穹（Iron Dome）防空系统也没有展开部署。 以色列从2007年哈玛斯掌控加萨走廊后，就开始持续封锁贫困的加萨走廊。 去年，由于耶路撒冷的紧张情势，引爆哈玛斯与以色列激战11天，当时哈玛斯对以色列发射大量火箭。 在今天这起最新的火箭攻击事件之前，以色列军方在去年12月底公布的年度报告中表示，停火协议在5月生效后，只有5枚火箭或迫击炮弹从加萨走廊射向以色列。