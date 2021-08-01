以色列防疫趋严 数百人示威抗议

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（法新社特拉维夫31日电） 以色列COVID-19 （2019冠状病毒疾病）确诊数与住院数双双飙升到数月新高，数百人今天在特拉维夫示威，抗议新防疫限制以及施打疫苗措施。

示威者今天挥舞写着「没有疫情，这是骗局」的标帜，高举谴责疫苗的字板，一张海报甚至把疫苗比做纳粹。

以色列卫生部今天通报昨天新增2435例确诊，为3月以来新高，这是因为更具传染力的Delta变种病毒侵袭推高了确诊数。昨天住院人数则为326人，为4月以来新高，但比1月高峰时每日新增2000多人的数字低许多。

以色列最近开始替年长者施打疫苗追加剂，并重新实施室内口罩令，恢复「绿色通行证」（Green Pass）等防疫限制，也就是进入健身房、餐厅和旅馆等室内设施都需要出示疫苗施打证明。

以色列领先全球的疫苗施打率一度让每日新增确诊从1万例降到不到100，但最近感染人数又见急速回升。

卫生部长霍洛维兹（Nitzan Horowitz）告诉以色列第12频道电视台（Channel 12 TV），希望能在公共卫生与生计间取得平衡。他说：「经济必须维持开放，我不希望封城，我会尽量避免封城，一切维持开放，但我们需要口罩和疫苗。」

以色列930万人口近6成已打完2剂疫苗，大部分打的都是美国辉瑞大药厂（Pfizer）及德国生技公司BioNTech合作的疫苗，但目前仍有约100万人有施打资格者拒绝接种。

© 2021 AFP