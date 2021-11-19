以色列防长官邸遭间谍渗入 据称与伊朗有关

（法新社耶路撒冷18日电） 以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）官邸聘用的一名清洁人员今天遭控企图替骇客组织「黑影」（Black Shadow）担任间谍，据称该组织与伊朗有关联。

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根据以色列司法部公布的起诉书内容，37岁的中部罗德市（Lod）居民戈罗乔夫斯基（Omri Goren Gorochovsky）于本月4日遭逮捕。

逮捕令指出，戈罗乔夫斯基前科累累，包括5次定罪，也曾因抢劫银行等各种犯行吃过牢饭，因此让人对他如何能被雇来在以色列最高层级安全官员的宅邸工作一事起疑。

起诉书指出，戈罗乔夫斯基和他的伙伴在甘茨位于特拉维夫近郊罗希海英（Rosh Haayin）的官邸担任清洁工。

上个月底，「黑影」骇客自称锁定以色列网路服务供应商发动网攻，广泛吸引媒体关注。在戈罗乔夫斯基的起诉书中，黑影被描述为「与伊朗有关」。

这起备受瞩目的网攻事件发生后，戈罗乔夫斯基据称于10月31日或这天前后主动透过通讯软体Telegram联系黑影，提议可以从甘茨的官邸传递情报。

以色列表示，这位嫌疑人使用化名，「表示自己在国防部长家中工作，还提到他能以各种方式协助该组织」。

根据起诉书内容，戈罗乔夫斯基告诉黑影代表，他打算利用USB装置植入恶意软体，藉此向黑影传递情报来索讨「一笔钱」。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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