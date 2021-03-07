以色列餐馆酒吧恢复营业

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（法新社耶路撒冷7日电） 以色列已有40%人口已完成两剂疫苗的接种，今天朝后疫情正常生活再迈出一步，餐馆、酒吧和咖啡馆对已接种疫苗的「绿色护照」持有者开放。

从以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上传脸书的影片，可以看到他在耶路撒冷一家咖啡馆用甜点时说：「我们活过来了」。

去年12月展开疫苗施打计画的以色列，目前已经有超过370万人完成两剂辉瑞（Pfizer）与BioNTech疫苗的接种。以色列总人口约900万人。

以色列国内已接种第一剂疫苗者近500万人。

以色列上月推出绿色护照计画，允许能证明完成疫苗接种的人和曾感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）痊愈者，前往健身房、游泳持和其他设施，只是人数受到限制。

然而，今天重新开放餐馆、酒吧等服务业更受到各界高度预期，因为这代表和许许多多以色列人日常生活息息相关的服务业恢复营运。

目前餐馆只能开放客容量的75%，人数上限为100人，每张桌子必须距离2公尺

现在持有绿色护照者也可以到酒吧点杯饮料，但还不能和隔壁的陌生人聊天。因为当局规定两个位置之间必须保留一个空位，除非客人是同住者才能坐在一起。

露天座位的餐饮则不需出具绿色护照。

好几个月没到教室上课的许多学生也将开始在本周重返学校；饭店举办活动的场所、运动设施和参拜场所也对持有绿色护照者开放，但仍有相关限制。

由于机场关闭而滞留海外的以色列人，本周也开始获准返国，今天开放1000人入境。

© 2021 AFP