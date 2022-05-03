以色列：伊朗在脸书设假帐号 利用交友搜集情报

（法新社耶路撒冷耶2日电） 以色列国家安全局今天指控，伊朗利用脸书（Facebook）假身分帐号和以色列人民交友，让他们为伊朗搜集资讯并伤害在以色列的民众。

广告 继续浏览后续

法新社报导，据以色列国家安全局（Shin Bet）说法，个人档案显示名为「普比」（Sara Puppi）、在以色列有人脉的犹太裔加拿大籍年轻女性的脸书帐号是假的。以色列国家安全局说，此帐号隶属伊朗情报局，利用这个社群网站与以色列人交友。

以色列国家安全局表示，普比会利用通讯软体WhatsApp来尝试说服新朋友「搜集以色列人物的资讯，同时利用施压和给予数以千计酬劳的方式，来掂量新朋友是否有意愿去伤害这些人物」。声明又说：「有时候也会动之以情，制造浪漫假象。」

声明指出，以色列国家安全局探员曾假扮普比的「朋友」，也从普比手中收到过比特币。普比这个帐号今天消失之前，拥有2000多个朋友。

以色列国家安全局说，操纵普比帐号的伊朗探员，利用一套商业说词来交付各种任务。

以色列国家安全局指出，普比曾表达意愿来伤害LGBT（同性恋、双性恋、跨性别）人士，以及「商界代表、阿拉伯各国派驻以色列的外交官」。

以色列国家安全局说，普比帐号幕后操纵者也试图破坏以色列和俄罗斯的关系，其方式是鼓励众人在乌克兰战争议题上批评俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）。安全局告诉法新社说，透过手上情报，他们可以将这个帐号连结到伊朗方面。

以色列国家安全局做出这项指控的时间点，正逢列强寻求与伊朗重返核协议。

以色列上周同时宣称，以国成功「破解」伊朗各项企图，包括「在德国暗杀一位美国将领、在法国的一名记者，以及在土耳其的以色列外交官员」。

以色列总理办公室拒绝提供进一步细节；伊朗方面则未立即回应上述说法。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP