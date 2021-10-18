以色列：若与真主党开战 每天恐遭2千飞弹袭击

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（法新社以色列拉姆拉18日电） 以色列高阶军官告诉法新社，以色列并不希望和黎巴嫩真主党（Hezbollah）开战，但若双方爆发冲突，以色列已做好准备，预料每天会遭真主党2000枚飞弹袭击。

以色列军方今年5月和加萨走廊的巴勒斯坦武装团体激烈交火11天，对方朝以色列发射约4400枚飞弹。

以色列表示，以色列使用约10年的铁穹（Iron Dome）飞弹防御系统，拦截了约90%射向人口稠密地区的飞弹，仅有不到300枚击中了无人居住地区。

以色列军方指出，敌方发射飞弹的频率，超越2006年真主党朝以色列开火的次数，当时黎巴嫩发射差不多数量的飞弹，但那次鏖战长达1个月。

以色列民防司令部（Home Front Command）司令戈丁（Uri Gordin）表示，今年5月，特拉维夫（Tel Aviv）和阿什杜德（Ashdod）等城市经历了「以色列史上数量最多的炮弹袭击」，「每天有超过400枚飞弹射向以色列」。

他说，若和「真主党起冲突或开战，预料每天将有5倍多的飞弹从黎巴嫩射向以色列」。

他告诉法新社：「基本上，我们预计每天约有1500至2500枚飞弹射向以色列。」

以色列民防司令部设立于1992年第一次波斯湾战争后，负责民防事务，即替国家遭遇威胁、冲突或灾难做好准备。

不过，民防司令部在2006年以色列对战真主党的表现遭受批评。那场冲突造成超过1200名黎巴嫩人身亡，大多为平民。以色列阵营则有160人阵亡，多为士兵。

戈丁说，那场冲突对民防司令部是「一记警钟」，司令部自此强化联系部门，如今活跃于以色列250个行政区，可在遭遇任何攻击的情况下提供协助。

民防司令部在敌方发射飞弹后，会利用电脑预测弹道，警示特定范围内的民众前往防空洞避难

© 2021 AFP