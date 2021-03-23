以色列2年内第4次大选 尼坦雅胡盼就此化解危机

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列今天举行两年内第4次大选，若现任总理尼坦雅胡这次仍无法掌控国会过半席次，或是他的政敌也无法结盟，可能还得再选下去。尼坦雅胡表示，希望这次选举能化解危机。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以色列历来在位最久的总理，而且仍是最受欢迎的政治人物，不过已经好几年都无法组成力挺他的稳定执政多数政府。

虽然选前各项民调预测，尼坦雅胡领导的右翼联合党（Likud party）可望赢得最多席次，但是这位现年71岁的总理将需结盟友党，才能掌握国会过半。以色列国会总席次120席。

也就是说，以色列这次国会大选将产生3种可能的结果：再度由尼坦雅胡领导执政联盟；只为了拉下尼坦雅胡才团结在一起的在野阵营组成意识形态南辕北辙的联合政府；或者面临第5度大选。

此外，目前法院正在审理尼坦雅胡被控收贿、诈欺与背信案，这些指控他矢口否认，却助长每周聚集在他耶路撒冷宅邸外的抗议行动。

若是这次改选尼坦雅胡无法在国会掌控61席，而他的政敌又无法达成结盟共识，以色列举行3年内第5次国会大选并非不可能。

耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）政治系教授拉哈特（Gideon Rahat）表示，这可能是尼坦雅胡乐见的，因为继续执政就是他的主要目的，必要时就是担任过度总理等待下次选举也行。

拉哈特说，尼坦雅胡「很可能投入第5次、第6次或第7次选举」。

不过，尼坦雅胡今天表示，希望这次选举就能终结这次前所未见的政治危机时期。他说：「我希望这是最后一次选举。」

© 2021 AFP