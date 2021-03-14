以色列2年内4度大选 尼坦雅胡盼挟疫苗政绩胜选

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（法新社耶路撒冷14日电） 以色列本月将举行2年内第4度选举，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）冀望挟疫苗注射速度领先全球的政绩，赢得大选并达成一个不易实现的目标，即组成多数政府。

以色列上一次大选是在一年前，当时无论是右派的尼坦雅胡，或他的中间派对手甘茨（Benny Gantz），都再度未取得足够的支持，以组成至少拥有国会61席的多数政府。

然而，从那时候开始，全球和以色列政坛都出现天翻地覆的改变。

上次大选后没几周，以色列就进入三波防疫封锁措施中的第一波。

去年5月，尼坦雅胡和甘茨组成团结政府。两人表示，在疫情带来空前的公卫和经济威胁下，以色列亟需政治稳定。

然而，原本要持续3年的联盟去年12月宣告破裂，当时尼坦雅胡拒绝批准2021年预算，迫使以色列在今年3月23日改选。

尼坦雅胡、甘茨、其他政坛领袖和选民都曾经对似乎永无止尽的选举循环表达过沮丧。

不过，精明的政坛老将尼坦雅胡希望利用领先全球的疫苗接种政绩，在这次改选跨越国会多数的界线。

71岁的尼坦雅胡是以色列在位最久的总理，也和4个阿拉伯国家达成历史性的关系正常化协议。

尼坦雅胡宣称，以色列和阿拉伯联合大公国、巴林、摩洛哥以及苏丹达成的协议，标志着中东地区进入新时代，也让过去坚称巴勒斯坦冲突没有解决前以色列和阿拉伯世界的关系不会改善的人无话可说。

尽管尼坦雅胡显然有种种政绩，但民调显示选举结果依旧是未定之天，尼坦雅胡筹组政府之路仍有变数。

© 2021 AFP