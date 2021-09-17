价值139亿元 美与沙乌地续签军用直升机维修约

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（法新社华盛顿16日电） 美国国务院今天宣布通过一份维修沙乌地阿拉伯军用直升机机队、价值上看5亿美元（约新台币139亿元）的合约，为拜登上任迄今两国签署的第一份合约。

依据延续上一份协议的合约内容，美国在2年内将提供350名承包技师和2名政府官员处理沙国阿帕契和黑鹰军用直升机，及未来契努克式运输直升机机队的维修工作。

2020总统大选前，拜登曾承诺要让沙乌地领袖为美国「华盛顿邮报」记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭谋杀一事付出代价。哈绍吉2018年10月在沙国驻伊斯坦堡领事馆遭一组与沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）有密切关系的特工杀害并肢解。

今年一月底，拜登下令审视前任总统川普任内与沙国和其他国家签订的所有军武合约。

由于一直未能会见身兼沙国国防部长的王储穆罕默德．沙尔曼，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上周取消原订造访沙国的计画。

穆罕默德．沙尔曼是美国政府在川普执政时期合约的核心人士，但拜登曾表明他偏好直接与穆罕默德．沙尔曼的父亲沙尔曼国王（King Salman）沟通。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP