任先发投手又打第一棒 大谷翔平明星赛展二刀流实力

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（法新社丹佛13日电） 大谷翔平今天在MLB明星赛展现「二刀流」实力，除担任先发投手，还打先发第1棒，写下明星赛历史的一页。

继昨天的全垒打大赛后，美国职棒大联盟MLB明星赛今天持续在科罗拉多洛矶主场进行。

全垒打大赛众所瞩目的观战焦点，洛杉矶天使的「二刀流」好手大谷翔平，今天仍是球迷观战的重点，因为他是史上第1个在明星赛同时以投手和打者身份入选的球员，因此今天将破天荒在明星赛又投又打。

在这场棒球飨宴中，大谷翔平将担任美国联盟先发投手，同时也被排在美联先发打线中的第1棒。

明星赛之前，大谷翔平13次站上投手丘全部都是先发，投67局有87次三振、35次保送，被打46支安打丢掉28分，其中26分是自责分，战绩是4胜1败，防御率3.49 。

站上打击区的大谷翔平表现更为惊人，明星赛前出赛84场，301个打数挥出84支安打，有70分打点，打击率是2成79。他挥出的安打中，有33支是全垒打，这个成绩现在于全MLB排名第1。

大谷翔平昨天参加全垒打大赛，是夺冠呼声最高的球员，可惜在首轮与华盛顿国民第8种子苏铎（Juan Soto）的对决中，他们先各击出22支全垒打战成平手，加赛又各挥6轰再度打平，最后各打3球决胜负的阶段，苏铎挥出3支全垒打，大谷翔平第1次挥击就失手，因此意外出局。

© 2021 AFP