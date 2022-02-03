任天堂上修年度获利预测 但调降Switch销量预估

（法新社东京3日电） 日本电玩业巨擘任天堂鉴于近期推出的几款游戏销售表现强劲，今天将年度获利预测调高；但同时也考量到全球供应链问题，而将旗下游戏机Switch的销售目标再度调降。

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任天堂（Nintendo）2020-21年度获利创下空前新高，原因是COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定迫使人们待在室内，导致游戏需求大增。

不过即使防疫规定已松绑，任天堂如今仍预期，今年3月截止的会计年度净利可达4000亿日圆（约新台币971亿元），比去年11月预测金额多出500亿日圆。

任天堂同时调高现行年度销售额预估，由原本的1兆6000亿日圆调升至1兆6500亿日圆；但Switch年度销量预测，则由上季喊出的2400万台下修至2300万台。

任天堂在财报中表示：「在业务风险方面，COVID-19和全球半导体短缺带来的长久冲击，形成持续不确定的状况，这可能在未来影响到生产和出货。」

任天堂公布，去年4至12月（年度前3季）净利达3674亿日圆，较前一年度同期渐少2.5%。

年度第3季涵盖重要的年终假期购物旺季，任天堂因发售数款新游戏，财报大补血，包括去年10月推出的「密特罗德生存恐惧」（Metroid Dread）和「玛利欧派对超级巨星」（Mario Party Superstars），以及11月的「宝可梦晶灿钻石/明亮珍珠」（Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl）。

任天堂今年1月也已发售第3款宝可梦游戏「宝可梦传说阿尔宙斯」（Pokemon Legends: Arceus），并将在3月推出「星之卡比探索发现」（Kirby and the Forgotten Land）。任天堂表示，计划「透过现有热门游戏加上持续发售吸引人的新游戏，来强化销售表现」。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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