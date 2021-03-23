任天堂将推「皮克敏」新手游

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（法新社东京22日电） 日本电玩大厂任天堂（Nintendo）与美国软体业者Niantic今天宣布，将在今年合作推出一款以皮克敏（Pikmin）为主题的扩增实境（AR）手机游戏。

皮克敏是犹如植物、也犹如动物的生物。在此之前，Niantic与任天堂、宝可梦公司合作的「精灵宝可梦GO」（Pokemon Go）手游于2016年推出后大受欢迎，掀起全球抓宝热潮。

任天堂王牌游戏设计师宫本茂（Shigeru Miyamoto ）在新闻稿中说：「任天堂的AR技术让我们可以体验彷佛皮克敏就秘密活在我们周遭的世界。」

宫本茂是「超级玛利欧」（Super Mario）、「大金刚」（Donkey Kong）、皮克敏等任天堂角色的创作者。他表示最新款手机应用程式（App）是设计用来提升「步行」的乐趣。

Niantic执行长汉克（John Hanke）在联合新闻稿说：「我们持续扩大电玩版图，下一步和任天堂合作是非常自然的事。」「我们很期待要一起形塑AR的未来。」

根据App分析公司Sensor Tower，「精灵宝可梦GO」自2016年推出以来热度不减，光在2020年头10个月就捞金超过10亿美元。

© 2021 AFP