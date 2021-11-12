企业巨擘拚净零排放 碳补偿是蓬勃市场还是漂绿？

（法新社格拉斯哥11日电） 自愿性碳补偿在联合国气候峰会上备受热议；企业透过植树抵销其二氧化碳排放，但环保人士警告这有漂绿之嫌，并指此类造林计画，恐降低对抗气候变迁所须减排的重要性。

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以下为碳补偿的相关概念：

● 何谓碳补偿（Carbon Offset）？

法新社报导，碳补偿（carbon offsetting）是指企业寻求透过投资减少其他地方温室气体排放的计画，来抵销自身排放量。

碳补偿机制包括投资可再生能源或红树林等天然碳汇，以及种植树木。近年，碳污染者甚至可以付款给运用直接空气捕获技术，将捕捉到的二氧化碳存于地下或转化为颗粒燃料的企业。

在欧盟排放权交易制度（Emissions Trading Scheme）等强制性措施下，企业有义务减少碳排，或是它们也可以透过自愿性碳市场获得碳权。

随着愈来愈多企业承诺在2050年前实现净零排放，其中不少公司在达成目标之路上，对碳补偿的仰赖程度大大提升。

● 碳补偿蔚为风潮？

世界各地航空公司的2050年前减排计画中，都包括碳补偿；科技巨擘微软（Microsoft）计画植树，不仅是为了在2030年前实现碳中和，也为抵销公司自1975年成立以来的所有碳排。

能源巨头壳牌（Shell）、英国石油公司（BP）和埃尼集团（Eni）也非常依赖植树造林计画。

法国道达尔能源（TotalEnergies）8日表示，将于未来十年，在刚果共和国4万公顷土地上种植4000万棵树。

英国央行英格兰银行前总裁卡尼（Mark Carney）表示，碳交易市场正在蓬勃发展。他说，市场规模在2030年前可能高达1000亿美元，相较于2018年的3亿美元，可谓突飞猛进。

● 碳补偿的永续性？

环境监督机构表示，碳补偿并非可行的独立解方，企业首先必须减少自身温室气体排放。

树苗需多年生长，也无法永远存活，再造林恐迫使人民迁徙，随全世界人口不断成长，用地紧绷，新的森林可能无处生长。

「原住民环境网络」（Indigenous Environmental Network）和「原住民气候行动」（Indigenous Climate Action）表示，碳补偿是「一种错误的解决方案…给了污染者继续污染的藉口」。

2015年巴黎气候协定主要建构者杜比安纳（Laurence Tubiana）也示警「漂绿」。她表示：「许多企业，特别是石油和天然气公司，在它们的碳中和计画中包含了许多碳抵消。但研究表明，当前的抵消并没有大幅降低排放。」

● 碳补偿的监管？

专家指出，自愿性碳市场正在起飞，并可能将持续成长。

英格兰银行前总裁卡尼和渣打银行执行长温特斯（Bill Winters），成立了「扩大自愿碳市场工作组」（Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets），盼透过将市场标准化，使碳补偿更具投资性。

「行动援助」（ActionAid）和绿色和平组织人士上周谴责这项倡议是「骗局」。

碳补偿计画验证机构Verra负责人安托尼奥利（David Antonioli）表示，非政府组织的担忧是「合理的」。

不过，安托尼奥利表示，他和其他人正在努力为碳补偿计画建立「最低绩效水准」。

他建议消费者保护机构可以协助查核企业是否如实抵销了它们声称的碳排量。

非营利组织「碳市场观察」（Carbon Market Watch）表示，各国应从国家层级进行监督，例如监管与气候行动有关的企业广告。

© 2021 AFP