企业透明法通过 美国关闭全球洗钱逃税重要管道

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（法新社华盛顿2日电） 美国一项新法关闭了全球洗钱和逃税行为一条重要管道，因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。

美国国会1日晚间推翻总统川普（Donald Trump）的否决，再度通过2021财政年度国防授权法案（NDAA FY21），其中包括「企业透明法」（The Corporate Transparency Act）。

此法强迫空壳公司背后的「受益所有人」（beneficial owner），必须向美国财政部金融执法机关「犯罪执法网络」（FinCEN）通报自己的身分。

虽说法律仍保障这些人不被大众所知，只有财政部和执法单位握有读取FinCEN资料库的权限，但金融体系透明化的倡议者说，这已使打击贪官、组织犯罪和逃税富人获得长足进展。

过去这些人得以匿名藉由全球最大经济体美国，来洗白自己的可疑财富。

积极游说通过此法的团体FACT Coalition执行长葛瑞（Ian Gary）表示：「专家多年来经常把匿名空壳公司…列为我国洗钱防治的最大弱点。」

「这是我们所能采取的最重要一步，得以加强保障我国金融体系免受滥用。」

据联合国（UN）估计，每年有8000亿至2兆美元透过全球金融体系进行洗钱。

各界焦点多摆在巴拿马和开曼群岛等避税港（tax haven），但专家指出，美国经济规模庞大，加上得以在不被注意的情况下吸取数以十亿美元计的能力，使美国成为把非法资金转变成合法资产的重要关键。

非营利组织「租税正义联盟」（Tax Justice Network）2020年初曾点名开曼群岛和美国，指它们是助人隐匿财产不被执法与税务单位所知的全球最重要地方。

© 2021 AFP