伊北机场遭武装无人机攻击无人伤亡

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（法新社伊拉克阿比尔11日电） 库德族安全部队今天发声明说，多架武装无人机攻击了美国驻伊拉克北部城市阿比尔（Arbil）领事馆附近的国际机场。

声明说：「攻击是由两架武装无人机执行，没有人员伤亡。」

这座机场也是对付圣战军队的联军基地，负责人表示，基地并未受损。

法新社记者听到2声巨响，看到黑烟冒出，还听到美国领事馆附近警铃大作。目击者表示，安全部队在机场周边道路围起了封锁线。

这类攻击通常锁定美军或美国在伊拉克的利益，近几个月更加司空见惯。尽管无人出面宣称犯案，但美国认为这些攻击都是在伊拉克的亲伊朗部队所为。

而武装无人机的运用则是较近期的发展，对联军与美国架设的反火箭弹、炮弹及迫击炮弹系统（C-RAM）构成新挑战。绑了诡雷的无人机7月间也曾袭击阿比尔国际机场，但同样没有造成伤亡或物品损失。

数星期前，3架无人机锁定一样也有美军部署的巴格达机场。

伊朗和美国在伊拉克都有驻军，也有盟友，美国部队约2500人驻守伊拉克。

阿比尔是伊拉克库德族自治区首府，由库德族自治区总统巴萨尼（Nechirvan Barzani）领导。

© 2021 AFP