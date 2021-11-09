伊布伤愈归阵瑞典 笑称自己身老心不老

（法新社斯德哥尔摩8日电） 瑞典足球传奇老将伊布拉欣莫维奇今天对终于伤愈归阵国家队感到开心，之前没能帮上忙让瑞典今夏2020欧国杯提早淘汰，这回要帮球队好好打接下来的2022世界杯资格赛。

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目前效力义甲AC米兰的伊布（Zlatan Ibrahimovic）5年前从国家队引退，但在今夏欧国杯前宣布重披国家队战袍。但穿回国家队球衣后，伊布只在今年3月踢了两场世足资格赛，之后就受伤，也没能在欧国杯时为瑞典效力。

瑞典11日将在世足资格赛对阵乔治亚，3天后出战强敌西班牙。高龄40岁的伊布今天说：「我对终于能伤愈归队感到开心，这段养伤过程不轻松，且说实在的，我现在还不到百分之百的状态。」

伊布生涯效力瑞典队118场，有62颗进球。尽管身手还未达最佳状况，但他说只要总教练安德森（Janne Andersson）需要，随时可以上阵。

伊布说：「伤愈后不该推拖，且人人都想上场。我虽然心态还年轻且越来越帅，但毕竟岁月不饶人，好在我如今更清楚自己身体状况，只要总教练一声令下，我义不容辞。」

瑞典队目前在世足资格赛以15分积分在欧洲区B组暂居第一，领先13分的西班牙、9分的希腊。

由于分组榜首直接晋级明年卡达世足会内赛，瑞典14日对西班牙谁赢谁就能先晋级。

© 2021 AFP