伊布重披国家队战袍 世足会外赛瑞典首胜

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（法新社斯德哥尔摩25日电） 瑞典足球球星伊布拉欣莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）睽违5年再披国家队战袍出赛，并助攻给队友踢进致胜球，帮瑞典在世足会外赛1比0击败乔治亚。他说今晚彷佛重回国脚处女秀。

现年39岁的伊布前次身穿瑞典黄衣战袍已是2016年欧国杯时，2016欧国杯结束他一度宣布自国家队退休，月前才决定复出，今天这场欧洲区会外赛B组开幕战是他第117场国家队出赛。

伊布第35分钟助攻给克劳森（Viktor Claesson）破门，瑞典终场就靠这球胜出；B组另有西班牙、希腊、科索沃，瑞典下一战将在28日对科索沃。

赛后伊布接受瑞典电台（Sverige Radio）访问时说：「感觉好极了，跟我国手生涯第一战的感觉差不多，肾上腺素大爆发。」

「我觉得还可以做到更多，但今天有赢球，这才是最重要的事。」

保有瑞典队史最多进球纪录的伊布，今晚与21岁的伊沙克（Alexander Isak）组成双箭头，颇有传承意味。其实今天开赛第6分钟伊布大有机会踢进国家队生涯第62个进球，可惜球以些微角度从门柱旁滑过。进球的克劳森，国家队生涯两战为瑞典踢进两球，俨然球队新台柱。

© 2021 AFP