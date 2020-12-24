伊拉克使馆遭火箭攻击 川普：若有公民身亡向伊朗究责

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（法新社华盛顿23日电） 伊朗最高将领遭美国空袭狙杀即将满一周年，美国总统川普今天警告，如果有美国人在伊拉克遭遇攻击死亡，他将要求「伊朗负起责任」。

川普在推特上说：「我们驻巴格达大使馆20日遭遇多枚火箭攻击。」这场攻击造成大使馆建筑受损，但没有人员身亡。

他又说：「猜猜看这些火箭来自哪里：伊朗。」

川普说：「现在我们听闻美国人在伊拉克遭遇更多攻击。」他接着「对伊朗提出一些友善的建议：如果有一名美国人身亡，我将要求伊朗负起责任，最好三思」。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）已将矛头指向伊朗，负责中东地区的美国军方司令部表示，这起火箭攻击「几乎肯定是受伊朗支持、为非作歹的民兵团体发动的」。

美军在声明中说，这起攻击虽「未造成美国人员受伤或身亡」，却导致美国大使馆建筑受损，显然无意避免人员伤亡。

美军又说：「如果有任何美国人因为这些受伊朗支持、为非作歹的民兵团体而死亡，美国将要求伊朗负责。」

伊朗21日呼吁美国不要升高「紧张情势」。

2020年1月3日，川普下令发动无人机攻击，击杀当时在伊拉克首都巴格达的伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）。在这起空袭前，获伊朗支持的民兵团体朝伊拉克的美国目标发射火箭，跟美国驻巴格达大使馆最新遭遇的攻击行动很像。

苏雷曼尼遭狙杀后，整个中东地区剑拔弩张，担忧紧张情势将失控，所幸这个情况没有发生。

不过，随着美国空袭即将届满一年，川普在卸任前最后几周，仍坚持对伊朗政权实施「最大压力」政策，使得双方紧张情势再度升高。

© 2020 AFP