伊拉克军方直升机坠毁 被地面炮火击落

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（法新社巴格达29日电） 伊拉克军方今天表示，一架执行「战斗任务」的直升机在巴格达以北坠毁，机上5名军人死亡。维安消息来源证实，那架直升机被地面炮火击落。

法新社报导，军方指出，那架直升机在萨拉赫丁省（Salaheddin）城镇阿迈尔利（Amerli）附近坠毁。伊拉克部队屡屡在当地执行任务，扫荡疑似伊斯兰国组织（Islamic State）的潜伏小组。

派驻巴格达的记者取得的画面显示，消防队员设法扑灭直升机残骸的火势。

维安消息来源告诉法新社，当时有两架直升机在当地检查高压电塔，其中一架坠毁。数月以来，盘据当地的「圣战士」时常攻击高压电塔。

2017年，伊斯兰国组织丧失在伊拉克境内最后根据地，此前历经长达3年的血战，彻底摧毁伊斯兰国组织的期盼，也就是建立横跨叙利亚边境的「哈里发国」（caliphate）。

不过圣战士的潜伏小组仍躲在沙漠与山区，作为对伊拉克境内城市发动攻击的跳板。

7日19日，巴格达什叶派（Shiite）穆斯林区的市集遭到自杀炸弹攻击，造成30人死亡，由逊尼派（Sunni）极端分子组成的伊斯兰国组织声称是他们所为。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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