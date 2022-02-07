伊拉克国会无限期延后总统选举 加剧政治危机

（法新社巴格达7日电） 伊拉克国会大选后近4个月仍未选出新总理，而国会本将投票选出新总统，但在议员大规模抵制下，国会今天宣布无限期延后投票时程，加剧了这一饱受战争创伤国家的政治危机。

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伊拉克国会原将于当地时间中午投票选出总统，这一职位任期4年，按惯例由该国少数民族库德族成员担任，现任总统则为沙雷（Barham Saleh）。

然而，一连串抵制呼吁后，拥有329个席次的国会极不可能达到选出新总统所需的2/3法定人数。

今天下午，在仅有58名议员出席的情况下，一位不愿具名的官员向法新社证实，「不会投票选出总统」。

伊拉克去年10月的国会选举投票率创新低，选后暴力以及最终结果延迟底定，使国家政局陷入动荡；此后，政党集团间的密集谈判也未能组成国会多数联盟，以提名新总理。

什叶派教士萨德（Moqtada al-Sadr）领导的国会最大派系拥有73个席次，5日率先宣布抵制。

萨德盟友、国会议长哈布西（Mohammed al-Halbussi）领导的「主权联盟」（Sovereignty Coalition）昨日加入抵制。库德民主党（KDP）、由数个什叶派政党组成的「合作框架」（Cooperation Framework）也跟进。

伊拉克最高法院昨天并暂停沙雷主要挑战者、齐巴瑞（Hoshyar Zebari）的候选人资格，使总统选举进程进一步陷入混乱。

最高法院指出，在收到议员的投诉后，基于贪污指控，认定齐巴瑞候选资格「违宪」；隶属于库德民主党的齐巴瑞则否认指控。

伊拉克今天的总统选举延期加剧该国政治危机，因为总统的任务是在当选后15天内，从国会最大阵营中正式提名一位总理人选。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

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