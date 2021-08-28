伊拉克峰会前夕 马克宏警告IS构成威胁

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（法新社巴格达28日电） 伊拉克峰会笼罩在塔利班掌管阿富汗和喀布尔机场恐怖攻击的阴影下，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在峰会前，警告伊斯兰国（IS）构成威胁。

主办单位对伊拉克峰会议程三缄其口。长期来一直是圣战士武装组织受害者的伊拉克，设法成为阿拉伯国家和伊朗之间的调解人。

马克宏在峰会前和伊拉克总理哈德米（Mustafaal-Kadhemi）会面后说：「我们都知道我们不该掉以轻心，因为IS依然是个威胁，我知道对抗这些恐怖组织是你们政府的优先事项。」

哈德米回应说，伊拉克和法国「是这场对抗恐怖主义战争的重要伙伴」。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）将出席这场峰会，区域宿敌伊朗和沙乌地阿拉伯外交部长也会出席。

阿拉伯联合大公国总理穆罕穆德（SheikhMohammed bin Rashid Al-Maktoum）和科威特总理哈立德（Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah）也料将出席峰会。

哈德米身边的消息人士曾表示，伊拉克正寻求扮演「具有凝聚作用的角色」，以处理冲击这个区域的危机。

© 2021 AFP