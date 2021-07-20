伊拉克市集自杀炸弹攻击近30死 IS宣称犯案

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（法新社巴格达20日电） 据医疗消息来源，伊斯兰重要节日忠孝节（Eid al-Adha）庆典前，伊拉克首都巴格达一处繁忙市集发生自杀炸弹攻击，近30人丧生，伊斯兰国（IS）今天承认犯案。

IS透过加密通讯软体Telegram宣称，一名叫阿布汗沙（Abu Hamza al-Iraqi）的自杀炸弹客昨晚在巴格达东部郊区的萨德市（Sadr City）人群中引爆炸弹腰带，造成30多人丧生和35人受伤。

医疗人员表示，约50人因这次爆炸受伤。

根据法新社摄影记者描述，这是近年来巴格达最严重的攻击事件之一，受害者尸块散布在这个热闹市集。此前，民众因忠孝节庆将至，纷纷涌入市集购物。

伊拉克总统沙勒（Barham Salih）称这次发生在什叶派占多数、人口稠密萨德市郊区的炸弹攻击事件为「令人发指的罪行」，并表哀悼之意。

医疗消息来源表示，这次炸弹攻击中有8名妇女和7 名孩童丧生，死者在28至30人间。

联合国儿童基金会（UNICEF）在今天清晨发表的声明中证实，确有孩童在攻击中伤亡。

今年1月，IS宣称犯下罕见的双自杀炸案攻击案，造成32人丧命，地点同样是在巴格达人潮拥挤的市集，为3年以来巴格达最致命的攻击事件。（译者：徐睿承/ 核稿：张晓雯）

© 2021 AFP