伊拉克民众聚集 抗议美国一年前无人机刺杀行动

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（法新社巴格达3日电） 伊朗备受尊崇的指挥官苏雷曼尼和伊拉克指挥官穆罕迪斯一年前遭美国无人机击杀，数以千计为此事哀悼的伊拉克民众今天在示威活动中高喊着「复仇」、「向美国说不」。

法新社报导，亲伊朗的抗议人士中，许多人穿着一身黑，聚集在巴格达市中心的解放广场（Tahrir Square）。他们也谴责伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）是「懦夫」、「美国佬的代理人」。

最近几天，在伊朗、叙利亚、黎巴嫩、叶门等地的支持者，都在纪念这个巴格达机场无人机攻击事件满周年的日子。这起事件在去年初让美国和伊朗濒临战争边缘。

数以千计为此哀悼的民众昨晚聚集在巴格达国际机场附近。一年前，美国的无人机就是在这座机场空袭两辆车，击杀苏雷曼尼（Qasem Soleimani）和穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

在仍有弹痕的墙壁附近的示威现场，民众于烛光下向他们的「烈士」致敬，并谴责美国是「大恶魔」。

最近美国B-52轰炸机在1个月内两度飞越波斯湾地区，但据报美国也下令尼米兹号（Nimitz）航空母舰驶离波斯湾，让部分人士解读为冲突降温的迹象。

伊朗支持的黎巴嫩什叶派组织「真主党」（Hezbollah）领导人纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）今天表示，苏雷曼尼的死是「一大打击」，但让美军撤离中东地区仍是「既定目标」。

他在电视谈话中说：「任何以为谋杀、暗杀、战争、围攻及制裁将影响抵抗决心的人，都是有所误解。」

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官沙拉米（Hossein Salami）昨天誓言，要是敌方采取任何行动，他们将以「对等、果断、强力打击」回应。

© 2021 AFP