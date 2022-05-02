伊拉克沙尘暴再现 数十人住院机场停摆

（法新社巴格达1日电） 伊拉克再度出现沙尘暴，今天厚厚的橘色沙尘更让数10人出现呼吸道问题而住进医院，机场也被迫停摆。

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伊拉克的中部和西部，共有数十人因呼吸系统问题而住院。

一层厚厚的橘色沙尘落在伊拉克首都巴格达的街道和车辆上，也飞进当地居民的家中。

气象单位表示，巴格达和什叶派（Shiite）圣城纳加夫（Najaf）的机场，都因能见度过低而迫使航班暂时停飞，而这种现象预计会持续到2日。

民航局发言人告诉法新社说：「受制于沙尘暴，巴格达和纳加夫机场的航班暂时无法起降。」

目前的能见度不到500公尺，一旦天气情况好转，航班预料将会恢复。

一名卫生官员表示，纳加夫的几家医院，共收治了63名因沙尘暴导致呼吸系统疾病的人。他补充道，大多数的人在接受适当的治疗后就离开了。

在伊拉克西部的安巴省（Anbar），另有30人住院。

伊拉克4月遭连串沙尘暴重创，让巴格达、纳加夫、阿比尔（Arbil ）等地的航班停飞，并有数十人因此而住院。

伊拉克气象局先前已经告诉法新社，「由于干旱、沙漠化、降雨量日益减少」，沙尘暴预料将会愈来愈频繁出现。

伊拉克尤其容易受到气候变迁的影响，近年来已创下降雨量新低和气温新高纪录。

专家表示，这些可能会为伊拉克这个饱受战争伤害的国家带来社会和经济上的灾难。

世界银行（World Bank）去年11月曾提出警告，由于气候变迁之故，伊拉克的水资源2050年前将减少20%。

© 2022 AFP