伊拉克沙尘暴 巴格达机场关闭

（法新社巴格达13日电） 令人窒息的漫天沙尘今天覆盖伊拉克首都巴格达（Baghdad），机场因此暂时关闭。伊拉克近来频频出现有害人体的沙尘暴，政府警告气候变迁已构成「生存威胁」。

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这是4月中旬以来袭击伊拉克的第10场沙尘暴。在气候变迁影响下，伊拉克正面临土壤退化、严重旱象、降雨量偏低等困境。

伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）在本月稍早的世界环境日（World Environment Day）警告，对抗气候变迁「必须成为伊拉克的国家首要任务，因为它对我国未来世代构成生存威胁」。

巴格达与周边地区今天上午被厚重的白色沙尘覆盖，能见度只剩下几百公尺。巴格达机场官员宣布暂停飞机起降。

伊拉克中部什叶派圣城纳加夫（Najaf）的机场上午也短暂停摆，几个小时后沙尘散去，机场才重新开放。

最近几个星期，数座机场已因沙尘暴数度被迫停止飞机起降。

上月沙尘暴导致数以千计的人因为呼吸道问题就医，还造成1人死亡。

伊拉克即将进入炙热夏季，届时气温有时会超过摄氏50度。联合国把伊拉克列入全球最容易受到气候变迁和沙漠化冲击的5个国家之一。

伊拉克环境部曾警告，未来20年境内平均每年会有272天的沙尘暴，到2050年之前将增至超过300天。

© 2022 AFP