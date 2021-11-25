伊拉克飞机启程飞往白俄 将载回逾600移民

（法新社巴格达25日电） 伊拉克交通部表示，两架伊拉克班机今晚启程飞往白俄罗斯，准备载回逾600名困在白俄与波兰边界的伊拉克人。

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数以千计的移民已在白俄边界扎营数周，希望进入欧洲联盟（EU）。不过，上周已有数百名伊拉克人志愿搭乘遣返班机从白俄飞回国，其中多半是库德族人。

伊拉克官方新闻通讯社报导，外交部发言人沙哈夫（Ahmed al-Sahaf）表示，这次共有617人会被遣返。

伊拉克库德斯坦自治区（Kurdistan）对外媒体关系负责人加夫瑞（Lawk Ghafuri）告诉法新社，首架班机预计午夜过后降落在自治区首府阿比尔（Arbil）。

18日共有431名伊拉克人从白俄搭机返回伊拉克，许多人心里五味杂陈。

他们之中的多数人表示，自己已用光积蓄、卖掉值钱物品，甚至是去贷款，只为逃离伊拉克的经济困境，在欧盟展开新生活，但他们从未能够跨过欧盟边界。

西方国家指控白俄把中东为主的移民带进欧洲，对移民谎称他们能进入波兰与立陶宛等欧盟国家。

白俄罗斯矢口否认上述指控，并批评欧盟不接纳移民。

援助团体表示，自今年夏天这波危机开始以来，边界两侧已有至少11名移民死亡。援助团体也批评波兰政府把移民赶回边界另一侧的政策。

© 2021 AFP