伊斯兰合作组织偕美中俄等会商阿富汗危机对策

（法新社伊斯兰马巴德19日电） 阿富汗人道危机急迫，伊斯兰合作组织57个成员国和美国、中国、俄罗斯、欧洲联盟、联合国等的代表今天齐聚巴基斯坦会商对策，并试探与阿富汗塔利班政权发展外交关系。

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这场伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）大会，是美国支持的阿富汗政府8月垮台以来，针对阿富汗议题所召开的最大规模会议。

塔利班（Taliban）以迅雷不及掩耳速度拿下政权后，数十亿美元的援助和资金遭国际社会冻结，让阿富汗境内3800万人面临寒冬的考验。

联合国一再警告，阿富汗正濒临全世界最糟糕的人道危机，而且是结合粮食、燃料和现金的三重危机。

今天，巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）大阵仗进行封锁，以带刺铁丝路障和货柜隔开会场，还出动军警站岗。

会中任何的援助承诺预计会在今天晚间作出宣布。

塔利班外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）是代表出席人员之一，其他还包括美国、中国、俄罗斯、欧洲联盟和联合国的代表。

巴基斯坦官员表示，共70名代表与会。

目前尚无一国正式承认塔利班政府。代表们面临着援助受创阿富汗经济，却不扶植强硬派伊斯兰主义政权的微妙考验。

巴基斯坦外长古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）表示，这场会议「替阿富汗人民」发声，而非「为特定团体」发声。

© 2021 AFP