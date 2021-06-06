伊斯兰国西非省死对头 博科圣地首脑死亡

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（法新社奈及利亚迈杜古利市6日电） 民兵组织「伊斯兰国西非省」今天发布声音档证实，死对头奈及利亚的伊斯兰民兵团体「博科圣地」首脑席考丧命。

声音档中自称是伊斯兰国西非省（Islamic State West African Province, ISWAP）的头目阿尔－巴纳威（Abu Musab Al－Barnawi）表示，席考（Abubakar Shekau）约莫是5月18日死亡，当时双方交战后他被伊斯兰国西非省的战士追杀，于是引爆爆裂物丧命。

阿尔－巴纳威说：「席考，真主藉由送他归西而审判他。」

政治分析家说，席考死亡可能会终结这两个敌对派系的暴力冲突，并使伊斯兰国西非省吸纳博科圣地的战士，而巩固伊斯兰国西非省在奈及利亚东北部地区的地盘。

2009年，席考领导的博科圣地从名不见经传的伊斯兰教派组织，渐渐成为羽翼丰满的叛乱团体，在奈及利亚东北部一带杀人掳掠。

博科圣地曾杀戮超过3万人，迫使约200万的民众流离失所，并造成全球最严重的人道危机之一。

伊斯兰国西非省原本是博科圣地的派系之一，5年前宣示效忠伊斯兰国（Islamic State），因伊斯兰国西非省不认同博科圣地屠杀平民百姓，于是两个组织分道扬镳 。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP