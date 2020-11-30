伊朗为核子科学家法克里萨德举行葬礼

广告 继续浏览后续

（法新社德黑兰30日电） 伊朗今天在首都德黑兰（Tehran）为重要核子科学家法克里萨德（Mohsen Fakhrizadeh）举行葬礼。法克里萨德日前死于暗杀攻击，伊朗认为以色列是罪魁祸首。

伊朗国营电视台的画面显示，多名伊朗高官出席葬礼，包括伊朗国防部长哈塔米（Amir Hatami）、伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官沙拉米（Hossein Salami）等人。法克里萨德的棺木上覆盖着伊朗国旗。

根据伊朗国防部，法克里萨德于27日逝世，因攻击者在德黑兰郊外锁定他的座车，并与保镳爆发枪战，使法克里萨德身受重伤。

葬礼上，一名宗教歌手歌颂法克里萨德，并提到带给什叶派穆斯林启示的7世纪圣徒伊玛目胡笙（Imam Hussein）殉教事迹。

一个巨大显示器把法克里萨德、最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、已故高阶将领苏雷曼尼（Qasem Soleimani）的照片并列。苏雷曼尼1月在伊拉克巴格达（Baghdad）遭美军空袭身亡。

根据伊朗国防部，这场葬礼为维持新型冠状病毒疫情的卫生规范，并未对外开放。

葬礼之前，法克里萨德的遗体曾移灵至东北部城市麦什赫德（Mashhad）和中部科姆市（Qom）的什叶派圣殿，以及伊朗伊斯兰共和国建国者何梅尼（Ruhollah Khomeini）在德黑兰的陵墓。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）指控宿敌以色列扮演美国的「佣兵」，杀害法克里萨德；伊朗最高领袖哈米尼要求惩罚行凶者。

© 2020 AFP