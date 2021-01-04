伊朗再推进浓缩铀工作 2015年核子协议瓦解

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（法新社巴黎4日电） 伊朗2015年与列强达成的核子协议，在美国2018年5月单方面退出后，逐渐分崩离析。今天伊朗宣布恢复提炼纯度20%的浓缩铀，让协议再遭打击。

政府发言人拉比耶（Ali Rabiei）证实，伊朗上午已在德黑兰（Tehran）以南福尔多（Fordow）地下核设施展开提炼浓缩铀的工作，数小时后就可提炼出首批纯度20%的浓缩铀。此举严重违反2015年的核子协议。

以下是法新社整理这份协议逐步崩解的历程：

● 美国退出协议

2018年5月8日，美国总统川普（Donald Trump）使美国退出核子协议。此协议当初是由伊朗与联合国安全理事会（UN Security Council）5个常任理事国━英国、中国、法国、俄罗斯、美国，再加上德国协商而成。

川普表示：「在现行协议衰败腐朽的架构下，我们无法避免伊朗制造核弹。」

● 美国制裁

2018年8月和11月，华府恢复制裁伊朗以及跟伊朗有关的公司，明显打击到伊朗重要的石油业和中央银行。

大型国际企业纷纷停止在伊朗的活动与计画。

2019年5月，华府结束部分国家购买伊朗原油免受制裁的豁免权。

● 伊朗开始收回部分承诺

同月伊朗首度宣布收回核协议部份承诺，试图施压欧洲签署国协助伊朗规避制裁。

川普接着又制裁伊朗钢铁与矿业。

同年7月，德黑兰当局表示已使浓缩铀储量和纯度超过核子协议规定的上限。

● 伊朗采取更多动作

2019年9月，国际原子能总署（IAEA）证实伊朗已开始使用先进的浓缩铀离心机。

同年11月4日，德黑兰表示浓缩铀产量增加了10倍，并已研发出两款新型先进离心机。

同月稍晚，伊朗第4度收回协议部分承诺，恢复在福尔多进行浓缩铀工作，同时表示重水储量已超过核协议的限制。

● 更多离心机

2020年1月，美国以无人机在伊拉克首都巴格达（Baghdad）击毙伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼（QasemSoleimani）后，华府与德黑兰的紧张关系急速升温，双方针锋相对。

伊朗在1月5日第5度宣布收回协议部分承诺，不再遵守浓缩铀离心机数量限制。

● 争议机制

2020年2月14日，伊朗要求欧洲给予重大经济利益，以换取伊朗部分或全然恢复遵守协议。

3月31日，欧洲签署国表示已送出医疗物资到伊朗。这是协助规避美方制裁的「支援贸易通汇工具」（INSTEX）设置后，第一项依此机制进行的交易。

● 再次超限

5月27日，华府停止让核协议签署国豁免制裁。

国际原子能总署6月表示，伊朗累积的浓缩铀已是核协议上限的近8倍，还阻挡外界检查重要场址。原能总署并通过决议批评伊朗，为2012年以来首见。

● 美国受挫

8月14日，美国提案要求针对伊朗延长一项10月将到期的武器禁售令，遭联合国安理会驳回。

8月20日，美国正式启动一项争议机制，意图对伊朗恢复实施联合国的制裁。此举立即遭受欧洲与其他强国反对。

9月4日，国际原能总署表示，伊朗已允许稽查人员进入境内两处场址的其中一处。原能总署说，伊朗的浓缩铀库存已是2015年核协议上限的10倍以上。

● 美国片面恢复联合国对伊朗制裁

9月20日，华府片面宣布恢复联合国所有对伊朗的制裁，并承诺将惩罚违反者。

联合国安理会几乎全面拒绝接受此举的法律论据。

翌日，美国点名27个人士或实体，表示他们将受到联合国制裁，其中包括伊朗国防部与伊朗原子能组织（Atomic Energy Organization），以及委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

● 紧急局势再度升高

川普在白宫的最后时日，两国紧张关系迅速升温。德黑兰今天宣布在福尔多展开工作，提炼纯度20%浓缩铀，进一步打击核子协议。

© 2021 AFP