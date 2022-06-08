伊朗列车撞上挖土机脱轨 增至17死数十人伤

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（法新社德黑兰8日电） 伊朗国营媒体报导，一列载了348名乘客的列车今天驶至中部城市塔巴斯（Tabas）附近时，撞上铁轨旁的挖土机而脱轨翻覆。官员表示，已知至少17人死亡和数十人受伤。