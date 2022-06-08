伊朗列车撞上挖土机脱轨 增至17死数十人伤
发表时间： 更改时间：
（法新社德黑兰8日电） 伊朗国营媒体报导，一列载了348名乘客的列车今天驶至中部城市塔巴斯（Tabas）附近时，撞上铁轨旁的挖土机而脱轨翻覆。官员表示，已知至少17人死亡和数十人受伤。
广告
当时列车正从东北部城市麦什赫德（Mashhad）驶往中部城市雅兹德（Yazd）途中，当地时间凌晨5时30分，列车车厢在荒漠中脱轨翻覆时，车上有348名乘客。
国家救援机构发言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）稍早说：「17人在事故中丧命，86名伤者中有37人已经送往医院。」
他表示：「由于部分伤者伤势严重，死亡人数恐将攀升。」他还说，已经出动24辆救护车和3架直升机到现场。
塔巴斯市位于伊朗南呼罗珊省（South Khorasan），距离伊朗首都德黑兰路程约900公里。
伊朗国有铁路公司副主管莫萨维（Mir Hassan Moussavi）受访时说，这列列车在「撞上一辆挖土机之后出轨」。
国营电视台的画面显示，部分伤者被直升机后送到医院。
紧急救援单位表示，11节车厢中有5节脱轨。
伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）对于罹难者家属表达哀悼慰问之意，同时下令对事故发生原因展开调查。
伊朗媒体报导，塔巴斯市检察官已经前往现场，展开司法调查。
2016年，伊朗北部两列车相撞起火，造成44人丧命、数十人受伤。当时铁路当局4名员工被捕，主管随后请辞。
© 2022 AFP