伊朗原子能组织：核设施遭恐怖行动攻击

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（法新社德黑兰11日电） 伊朗原子能组织今天表示，纳坦兹（Natanz）核子设施遭到恐怖分子攻击。伊朗原子能组织数小时前才表示，纳坦兹设施发生停电事故。

伊朗原子能组织（Iran Atomic Energy Organisation）首长沙列西（Ali Akbar Salehi）透过国家电视台发布声明，谴责「徒劳无功的」行为，并敦促国际社会「正视这种反核恐怖主义」。

沙列西说，这场攻击是由「反对本国工业与政治进展者」所发动，他们的「目的是要阻止蓬勃核子产业的发展」。但他并未明确指出是哪个国家或实体发动这起破坏事件。

伊朗原子能组织发言人卡马万迪（Behrouz Kamalvandi）稍早通报纳坦兹核设施发生停电事故，官方的法斯通讯社（Fars）引述卡马万迪的话说，无人在事件中受伤，也没有辐射外泄。

卡马万迪表示，位于德黑兰附近的纳坦兹设施发生「与电路相关的事故」，「正在调查事件起因，稍晚会发布更多细节」。

随后沙列西就发表了上述声明。

伊朗昨天刚宣布纳坦兹设施的浓缩铀离心机已经启动。此举违反他们2015年与世界强国签定的核子协议。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP