伊朗原能组织首长放话 一年内启动核研究反应炉

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（法新社德黑兰3日电） 伊朗法斯通讯社（Fars news agency）今天引述伊朗国会能源委员会发言人报导，由重水生产设备改装为能源生产研究设施的阿拉克（Arak）反应炉，将在一年内启动。

按照2015年伊朗和世界强权国家达成的核子协议，伊朗关闭了位在中央省（Markazi）的原始阿拉克反应炉，如此一来便无法生产武器等级的钸。

依照协议，伊朗还承诺会用一座新的反应炉取代原本的阿拉克反应炉，以支援「和平的核子研究」。

然而，伊朗国会能源委员会发言人纳克海（Mustafa Nakhai）引述刚上任的伊朗原子能组织（Atomic Energy Organisation of Iran，AEOI）首长艾斯拉米（Mohamed Eslami）表示：「阿拉克IR-20反应炉将自现在起一年内启动。」

官方伊朗通讯社（IRNA）报导，纳克海还引述艾斯拉米所言，指阿拉克新的IR-20反应炉将加入支援总发电量8000MV（百万瓦）的核电计画，计画还需藉由兴建额外反应炉来达成。

艾斯拉米9月中视察阿拉克时表示，伊朗希望「尽快」成立计划已久的研究设施。

伊朗原子能组织年初已表明，将在3月21日开始的伊朗历年头3个月内对新的反应炉进行冷测试。

根据2015年的核协议，伊朗同意在联合国（UN）监督下严格控制自身核发展，换取制裁放宽。但美国前总统川普（Donald Trump）2018年退出协议并恢复制裁后，伊朗隔年开始逐步抛弃先前做的核承诺。

到了今年4月，关于恢复伊朗核协议的谈判在奥地利维也纳展开，目的为了吸引美国再度加入；但自从极度保守的莱希（Ebrahim Raisi）当选伊朗新总统后，协商工作已自6月停摆至今。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP