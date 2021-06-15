伊朗受制裁难以进口疫苗 当局紧急批准国产疫苗

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（法新社德黑兰14日电） 伊朗今天表示，已批准一款国产疫苗紧急使用授权。伊朗为中东2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数最多的国家，目前正力抗疫情。

伊朗媒体报导，当局紧急授权使用这款国产疫苗，是为了弥补进口疫苗不足，并让已接种第1剂的民众可再施打第2剂。

根据伊朗卫生部网站，卫生部长纳马基（Said Namaki）表示，这款国产疫苗已获紧急使用许可，并且从下周起，将加入国家施打疫苗计画行列。

法新社报导，这款疫苗全名为COVIran Barekat，是由伊朗强大的国营基金会Setad所研发。

基金会人员告诉官方伊朗通讯社（IRNA），这款疫苗已在本月初开始生产，到目前为止，约已生产300万剂。

伊朗受新型冠状病毒疫情重创，根据官方数字，累计8万2000多人染疫不治，超过300万例确诊。但外界多认为伊朗官方数字低估，真实死亡人数恐怕更高。

受美国制裁影响，伊朗很难汇款给外国公司。德黑兰当局说，政府要为8300万人民进口疫苗不容易。

伊朗卫生部表示，自2月展开施打疫苗作业以来，超过430万民众接种了第1剂疫苗；但已完整接种所需两剂疫苗，则不到100万人。

伊朗媒体警告，若民众无法在规定的时间范围内施打第2剂疫苗，则供应缺货将会造成第1剂接种成效被抵消。

伊朗正在对其他4款COVID-19疫苗进行临床试验。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP