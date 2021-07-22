伊朗启用荷莫兹海峡外首座石油出口站 分散风险

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（法新社德黑兰22日电） 伊朗总统罗哈尼今天宣布，伊朗已启用在荷莫兹海峡以外地点设立的首座石油出口站。荷莫兹海峡是战略地位重要的咽喉点，伊朗主要劲敌美国的舰艇经常在此巡逻。

伊朗新的石油出口站位在濒临阿曼湾（Gulf of Oman）的西斯克港（Jask Port）附近，这个地点能让油轮避免通过狭窄的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），就能驶入阿拉伯海（Arabian Sea）及更远处。

伊朗目前主要石油出口站位在荷莫兹海峡内的哈格港（Kharg）。海峡最窄处不到40公里宽。

罗哈尼（Hassan Rouhani）坦言，伊朗原本有座石油出口站，但「如果发生问题，我们的石油出口就会被切断」。他说：「对伊朗而言，今天是历史上伟大的一天。」

美国前总统川普（Donald Trump）2018年单方面退出划时代的伊朗核子协议后，伊朗受到美国严厉制裁，能源出口大受影响。

罗哈尼发表电视评论时说：「石油产业对我们而言非常重要，对敌人也重要。」

伊朗已建造一条长1000公里的输油管，可将生产的原油从布什尔省（Bushehr Province）的戈瑞（Goreh）运往东南部的新出口站。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP