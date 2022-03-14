伊朗外长将赴莫斯科 讨论核协议

（法新社德黑兰14日电） 关于伊朗核子协议的谈判，数天前因为俄罗斯提出新要求而触礁，伊朗外交部长阿布杜拉希安15日将赴莫斯科进行讨论。现正访问莫斯科的卡达外长也已与俄国外长讨论相关事宜。

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伊朗外交部发言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天表示：「俄罗斯已经大声提出明确的正式要求，因此2015年（伊朗核子）协议的各方有必要讨论这件事，一如其他参与方提出的一切要求。」

哈蒂柏札德还说，2015年核协议参与各国的外长一直保持联系，伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）则「将在明天前往莫斯科继续进行讨论」。

卡达外长穆罕穆德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）今天在莫斯科一场电视转播记者会上表示，他已与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）讨论了正在奥地利维也纳进行的伊朗核协议谈判。他未透露更多细节。

2015年所达成俗称伊朗核子协议的划时代「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），将伊朗核子发展纳入规范；但在2018年美国退出后，协议瓦解。如今全球强国经历10个多月谈判，原本已接近达成一份新协议。

然而，俄罗斯5日要求获得保证，西方因俄国侵略乌克兰而祭出的制裁不会伤害到它与伊朗的贸易。这也导致谈判暂停。

欧洲联盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）11日在推特（Twitter）表示，尽管核协议的「一份最终版条文基本上已准备好并提出来讨论」，但「由于外部因素」导致谈判暂停。

欧盟宣布这项消息后，美国便将球踢给伊朗和俄罗斯。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示：「我们有信心能达成共同恢复遵守（协议）…（只要）德黑兰和莫斯科做出决定。」

然而，伊朗外交部发言人今天重申德黑兰立场，表示应该由美国打破僵局。哈蒂柏札德说：「我们与美国间仍然存在的问题和争执点，需要华府做出政治决定。」「如果他们宣布已做出决定，所有谈判代表就可以重返维也纳」完成一份协议。

© 2022 AFP