伊朗女星夺坎城影后：我走了很远 才站到这个台上

（法新社坎城28日电） 因性爱影片遭当局封杀、不得不逃离家乡伊朗的女星查赫拉阿米尔易卜拉希米（Zahra Amir Ebrahimi），今天在法国坎城影展勇夺影后后，落下开心的眼泪。 41岁的查赫拉阿米尔易卜拉希米，以「圣蛛」（Holy Spider）一片中试图调查圣城麦什赫德（Mashhad）性工作者连环杀人案的记者1角获奖。 她在颁奖典礼上告诉观众：「我走了很远，今天才能站在这个舞台，这故事说来辛酸。」 查赫拉阿米尔易卜拉希米说，「电影救了」她，「受到屈辱时，我有电影；孤立无援时，我有电影；黑暗无助时，我有电影。现在我站在你们面前，在1个充满喜悦的夜晚」。 「圣蛛」由伊朗裔丹麦导演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）执导，改编自一名劳动阶级男子在2000年代初期杀害多名性工作者的「蜘蛛杀手」真实故事。

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由于阿里阿巴斯不能进入伊朗拍片，此片最后是在约旦拍摄完成。 查赫拉阿米尔易卜拉希米20出头就以长寿肥皂剧Nargess里的配角成名，但该片结束后不久，2006年网路流传1段主角据称是她的性爱影片，让她的生活和事业随之崩解。

查赫拉阿米尔易卜拉希米在「圣蛛」中饰演的角色，也是谣言和男性掠夺的受害者。 查赫拉阿米尔易卜拉希米表示：「这部电影是关于女性的，关于她们的身体。这是1部充满面孔、头发、手、脚、乳房、性的电影…在伊朗不可能展示这些。」 阿里阿巴斯坚决认为不该把「圣蛛」看成有争议的电影，「电影里展现的都是人们的日常生活，有足够证据显示伊朗也有性，有大量证据显示伊朗每座城市都有娼妓」。 查赫拉阿米尔易卜拉希米在德黑兰长大，就读戏剧学校，18岁就出道拍电影。 2006年，黑市流传1段据称是查赫拉阿米尔易卜拉希米和男友的性爱影片后，伊朗调查人员展开调查。

查赫拉阿米尔易卜拉希米在领奖后的记者会上表示，那时她是「扫除不道德行动」的受害者，「他们想除掉我，让我从电影界消失，也许去自杀，去死，但我最后却是来到这里，拿到这个奖」。

当时走投无路的查赫拉阿米尔易卜拉希米移居法国巴黎，不会说法语的她，靠着打零工维持生计。先前她接受「世界报」（Le Monde）访问时表示：「当时我对法国电影业一无所知，没人帮我，我花了两三年才知道我来到的是什么地方」。 她今天领奖时感谢法国，但也说「我还是爱伊朗，那是我挚爱的国家…我爱所有伊朗人，即使是那些毁了我生命的人」。

© 2022 AFP