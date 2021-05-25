伊朗将举行总统大选 司法部长等7人获准竞逐

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（法新社德黑兰25日电） 伊朗6月将举行总统大选，宪法监护委员会已批准司法部长莱希在内等7人，这些候选人多是极端保守派，重量级政治人物前总统艾马丹加和前国会议长拉里贾尼，都不在名单中。

伊朗通讯社（IRNA）报导，内政部公告，宪法监护委员会通过第13届总统大选候选人名单，其中有莱希（Ebrahim Raisi）、芮塞（Mohsen Rezai）、贾立里（Saeed Jalili）、哈谢米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）。

还有赫玛提（Abdolnasser Hemmati）、迈赫拉利扎德（Mohsen Mehralizadeh）及查康尼（Alireza Zakani）。

伊朗媒体之前普遍预期这场选举将是保守派前国会议长拉里贾尼（Ali Larijani）与极端保守派司法部长莱希（Ebrahim Raisi）之间的对决，但拉里贾尼最终没在名单内。

大炮性格的前总统艾马丹加（Mahmoud Ahmadinejad）原本就被外界预期会失格无法参选。

法斯通讯社（Fars）稍早披露，获准角逐总统的候选人包括前革命卫队少将芮塞，极端保守派前核子谈判代表贾立里和中央银行行长赫玛提。

其他3人则是改革派前副总统迈赫拉利扎德，极端保守派国会议员查康尼及哈谢米。（译者：刘淑琴/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP