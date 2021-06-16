伊朗总统大选倒数计时 保守派候选人可望胜出

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（法新社德黑兰15日电） 伊朗选民准备在18日投票选出新总统，在多位候选人失去资格后，极端保守派候选人莱希（Ebrahim Raisi）有望胜出，接替温和派总统罗哈尼（Hassan Rouhani）。

60岁的莱希是前司法院长，隶属对西方世界毫不信任、常把美国贴上「撒旦」或「夜郎自大」标签的极端保守派。

部分伊朗媒体视他为82岁最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的可能接班人。

这场大选投票适逢经济衰退的伊朗与世界强权重商恢复2015年核子协议，且渴望能结束美国制裁之际。

德黑兰民众对选举并不热衷，街头几乎看不见竞选海报。在选民早因社会及经济危机焦头烂额的情况下，观察家预估选举不会大爆冷门，全国投票率料将创下新低，

自1979年革命以来，国家的终极权力即掌握在哈米尼手中，不过总统对于产业政策及外交事务等议题仍有重大影响力。

现任总统罗哈尼依法已不得再参选，他连2任共8年，最大成就是接受缩减核子计画换取豁免国际制裁。

然而伊朗期待从限缩核计画受惠的希望宣告落空，3年前美国时任总统川普撕毁协议、发动在外交及经济上孤立德黑兰的「最大压力」行动。

人口8300万的伊朗遭到美国制裁，无法向大部分国家贩售石油与进行贸易，陷入经济衰退，极端保守派大肆抨击罗哈尼和他的阵营信任西方国家。

2017至2018年冬天以及2019年11月，伊朗两次爆发反政府暴动，两次都被政府平息，但之后伊朗又遭2019 冠状病毒疾病（COVID-19）侵袭，疫情比这个地区其他国家还要严重。

© 2021 AFP