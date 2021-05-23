伊朗总统大选将至 料由保守派候选人对决

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（法新社德黑兰23日电） 伊朗保守派内部长期意见分歧，近年来裂痕更不断加深。6月18日将举行的总统大选，可能是造成阵营分裂的压垮骆驼最后一根稻草。

尽管获得总统候选人资格的名单尚未公布，但一般已普遍预料，这场选举将是保守派前国会议长拉里贾尼（Ali Larijani）和极端保守主义派司法部长莱希（Ebrahim Raisi）之间的对决。

根据伊朗选举委员会的资料，目前登记的参选人将近600位，包括40位女性。但经过宪法监护委员会（Guardian Council）审查后，将只有少数人有资格角逐总统大位。

非民选产生的宪法监护委员会是伊朗选举监督机关，目前由保守派掌控。而现任温和派总统罗哈尼（Hassan Rouhani）因宪法规定不得连续竞选连任，必须交棒。

伊朗保守派阵营首度出现裂痕，回溯至2009年「绿色革命」（Green Movement）时期。这场运动源于当时民粹总统艾马丹加（MahmoudAhmadinejad）当选连任引发争议，掀起民众示威浪潮。

不过，造成保守派内部裂痕加深的，是2015年在维也纳达成的伊朗核子协议。

伊朗媒体首度出现「保守派」一词是在1997年，此前已故伊朗伊斯兰共和国创立者何梅尼（RuhollahKhomeini）的追随者只分左右两派，其他参与1979年伊朗革命的势力，从马克思主义者、自由派人士到国家主义者，全部都被驱逐。

左右派的分别在于经济，左派支持干预主义，右派则倾向较少政府控制。1989年两伊战争结束及何梅尼逝世后，右派开始主导伊朗政坛，直到1997年左倾的哈塔米（Mohammad Khatami）当选总统，开始推动缓和与西方关系的改革派路线。

此后伊朗右派重整并逐渐扩大势力，吸引一些年轻面孔加入，他们自称「原则主义派」以区隔对手「改革派」。记者葛邦普尔（Farshad Ghorbanpour）说，这些人「自认是伊朗革命原则的追随者，并暗示另一派改革派偏离革命捍卫的价值」。

当时哈塔米政府的批评者当中，便包括时任国营电视台台长的年轻拉里贾尼。

到了2005年，知名度不高的反贪腐候选人艾马丹加（Mahmoud Ahmadinejad）意外当选伊朗总统，促成传统保守派和改革派两阵营团结反对他。但2009年选举艾马丹加胜选连任的争议结果引发危机，酝酿后来出现的所谓「极端保守主义派」。

这一派人士自认为「革命家」，起因伊朗现任最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）说过：「我不是外交官，我是革命家。」他们反对传统保守派人士，尤其是拉里贾尼；据伊朗极端保守派报纸Javan报导，他们指控传统保守派是「现状守护者」。

当温和派的罗哈尼2013年当选总统时，保守派两敌对阵营都反对他。其中原则主义派便动员反对罗哈尼对西方采取的开放政策，指控他出卖伊朗利益。

但2015年伊朗核子协议达成后，情势却转变。包括时任国会议长的拉里贾尼等中间保守派人士，全都支持这份协议。

不过到了2018年，美国前总统川普（Donald Trump）带领国家退出伊朗核子协议并恢复制裁措施，伊朗极端保守主义派支持度大增。随着制裁的冲击逐渐浮现，伊朗面临严峻经济危机，极端保守主义派对罗哈尼政府的批评声浪越来越强。

就在下届总统大选逼近同时，伊朗和美国等世界强权国家又再度在维也纳展开谈判，寻求让核子协议复活。

遵循哈米尼立场的莱希表示，他的优先考量是解除美国制裁，暗示他若当选将让伊朗留在核子协议内。

他和拉里贾尼之间的冲突点，预料将偏向经济议题及伊朗的国际立场。莱希主张对西方采取反抗态度，拉里贾尼则支持经济更开放和某程度放宽控制。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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